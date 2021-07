Juventus, Agnelli: “Nessuna paura delle minacce dell’Uefa, torneremo al dialogo” (Di giovedì 1 luglio 2021) “Abbiamo ricevuto con serenità la lettera della Uefa, che ci ammetteva alla Champions 2021-22. Da parte nostra c’è la volontà di dialogo per affrontare i problemi che sono alla base del calcio europeo e non abbiamo Nessuna paura delle minacce, che sono state fatte nell’arco de mesi. Siamo confidenti sulla nostra azione legale, porterà risultati soddisfacenti. Il vero successo arriverà quando si tornerà ad avere un dialogo nell’interesse di tutti“. Queste sono le considerazioni esternate da Andrea Agnelli, nel contesto di una conferenza stampa indetta per annunciare la ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) “Abbiamo ricevuto con serenità la lettera della Uefa, che ci ammetteva alla Champions 2021-22. Da parte nostra c’è la volontà diper affrontare i problemi che sono alla base del calcio europeo e non abbiamo, che sono state fatte nell’arco de mesi. Siamo confidenti sulla nostra azione legale, porterà risultati soddisfacenti. Il vero successo arriverà quando si tornerà ad avere unnell’interesse di tutti“. Queste sono le considerazioni esternate da Andrea, nel contesto di una conferenza stampa indetta per annunciare la ...

