Google sta sperimentando una nuova app per la salute (Di giovedì 1 luglio 2021) Sembra che Google stia lavorando su una nuova app per la salute che consentirà di integrare le proprie cartelle cliniche e condividerle. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

