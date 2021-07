GenerAzioni Giovani, il portale di riferimento per gli U35 della Regione Lazio (Di giovedì 1 luglio 2021) GenerAzioni Giovani è il programma della Regione Lazio per rispondere alle esigenze degli Under-35 per creatività, formazione e Start Up: arriva finalmente il portale online dedicato per stimolare la creatività e sostenere l’attività dei Giovani. GenerAzioni Giovani: nasce il portale della Regione Lazio per gli U35 Il programma della Regione Lazio GenerAzioni Giovani è nato per dare ... Leggi su funweek (Di giovedì 1 luglio 2021)è il programmaper rispondere alle esigenze degli Under-35 per creatività, formazione e Start Up: arriva finalmente ilonline dedicato per stimolare la creatività e sostenere l’attività dei: nasce ilper gli U35 Il programmaè nato per dare ...

Advertising

marcodimaio : Con l'assegno per i figli comincia una nuova stagione nelle politiche di sostegno alle famiglie. Si estendono aiuti… - Mov5Stelle : Questa videoinchiesta smonta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la narrazione secondo cui la mancanza di lavorato… - Nonnadinano : RT @gcapone02: .@ItaliaViva è un Partito giovane per i giovani. L'unico Partito italiano che sta dando vita ad idee e progetti straordinari… - Roky99760738 : RT @gcapone02: .@ItaliaViva è un Partito giovane per i giovani. L'unico Partito italiano che sta dando vita ad idee e progetti straordinari… - Roky99760738 : RT @marcodimaio: Con l'assegno per i figli comincia una nuova stagione nelle politiche di sostegno alle famiglie. Si estendono aiuti a chi… -