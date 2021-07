Gabriel Garko, shopping tra giocattoli e vestiti in centro a Milano (Di giovedì 1 luglio 2021) Sul piccolo schermo da oltre vent’anni, Gabriel Garko tiene compagnia agli italiani attraverso la tv nei programmi in cui è protagonista. Le fiction, il cinema, i reality: l’attore è famosissimo. Corpo scolpito, lineamenti perfetti, portamento fiero, Gabriel ha lavorato molto anche come modello. Famoso e bellissimo, è stato spesso al centro del gossip. Dopo le relazioni, tra le altre, con Manuela Arcuri, Eva Grimaldi e Adua Del Vesco, nel 2020 al Grande Fratello Vip, Garko ha fatto coming out. “Ora sono libero, ma sono sempre io”, aveva dichiarato in seguito a Live – Non è la d’Urso. A spasso con ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Sul piccolo schermo da oltre vent’anni,tiene compagnia agli italiani attraverso la tv nei programmi in cui è protagonista. Le fiction, il cinema, i reality: l’attore è famosissimo. Corpo scolpito, lineamenti perfetti, portamento fiero,ha lavorato molto anche come modello. Famoso e bellissimo, è stato spesso aldel gossip. Dopo le relazioni, tra le altre, con Manuela Arcuri, Eva Grimaldi e Adua Del Vesco, nel 2020 al Grande Fratello Vip,ha fatto coming out. “Ora sono libero, ma sono sempre io”, aveva dichiarato in seguito a Live – Non è la d’Urso. A spasso con ...

