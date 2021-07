Fecondazione eterologa: in Francia è aperta a tutte (Di giovedì 1 luglio 2021) La riforma “Pma per tutte” (acronimo per procreazione medicalmente assistita) è finalmente realtà. Da oggi, in Francia, le donne single e le coppie lesbiche potranno ricorrere alla Fecondazione eterologa, finora riservata esclusivamente alle coppie eterosessuali. Limitazione che resta invece in molti altri Stati, tra cui l’Italia. Chi potrà ricorrere alla Fecondazione eterologa? Finora, in Francia, Leggi su periodicodaily (Di giovedì 1 luglio 2021) La riforma “Pma per” (acronimo per procreazione medicalmente assistita) è finalmente realtà. Da oggi, in, le donne single e le coppie lesbiche potranno ricorrere alla, finora riservata esclusivamente alle coppie eterosessuali. Limitazione che resta invece in molti altri Stati, tra cui l’Italia. Chi potrà ricorrere alla? Finora, in

