F1, Helmut Marko: “Dobbiamo sfruttare il vantaggio tecnico in Austria su Mercedes” (Di giovedì 1 luglio 2021) Si torna nuovamente in scena a Spielberg (Austria) per un nuovo appuntamento del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato Austriaco, già sede dell’ultimo round del campionato, si concede il bis. L’olandese Max Verstappen, trionfatore della prova in Stiria, ha rafforzato la propria posizione di leader della classifica con i suoi 156 punti, 18 in più rispetto a Lewis Hamilton della Mercedes. Le Frecce Nere sono chiamate a una reazione visto che sia sul fronte dei piloti che dei costruttori nell’ultima uscita sono state nettamente sconfitte. Un boccone amaro da mandar giù per Toto Wolff e i suoi uomini e si può pensare che anche in questo weekend ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Si torna nuovamente in scena a Spielberg () per un nuovo appuntamento del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciatoco, già sede dell’ultimo round del campionato, si concede il bis. L’olandese Max Verstappen, trionfatore della prova in Stiria, ha rafforzato la propria posizione di leader della classifica con i suoi 156 punti, 18 in più rispetto a Lewis Hamilton della. Le Frecce Nere sono chiamate a una reazione visto che sia sul fronte dei piloti che dei costruttori nell’ultima uscita sono state nettamente sconfitte. Un boccone amaro da mandar giù per Toto Wolff e i suoi uomini e si può pensare che anche in questo weekend ...

