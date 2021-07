Europei | Petkovic | Londra ci aspetta | vogliamo vincere

(Di giovedì 1 luglio 2021) "I giornalisti non stanno in bolla, quindi tu non potresti venire a". La battuta con cui il ct della Svizzera Vladimir, in conferenza stampa, saluta un reporter con il quale ha ...

Advertising

sportli26181512 : Svizzera-Spagna, prima volta agli Europei. Petkovic insegue un’altra impresa: Svizzera-Spagna, prima volta agli Eur… - wagjuer : RT @repubblica: Altro che bluff, ora la Svizzera fa paura. Petkovic: 'Vogliamo qualcosa di grande' - raspa90 : RT @repubblica: Altro che bluff, ora la Svizzera fa paura. Petkovic: 'Vogliamo qualcosa di grande' - repubblica : Altro che bluff, ora la Svizzera fa paura. Petkovic: 'Vogliamo qualcosa di grande' - GiGraziano : Il segreto di avere i capelli brizzolati, pettinati su un lato e gli occhi chiari... Lui è Vladimir Petkovic, l'all… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Petkovic

Agenzia ANSA

"I giornalisti non stanno in bolla, quindi tu non potresti venire a Londra". La battuta con cui il ct della Svizzera Vladimir, in conferenza stampa, saluta un reporter con il quale ha particolare confidenza fa capire che in casa elvetica, in vista del quarto di finale di domani a San Pietroburgo contro la Spagna, si ......campionato brasiliano Venerdì 2 luglio si gioca per i quarti di finale dei Campionatie ... Da una parte c'è la Nazionale diche ha staccato il pass per questo turno grazie all'...Probabili formazioni Svizzera Spagna: diretta tv e orario. Analizziamo le mosse degli allenatori alla vigilia della sfida per i quarti degli Europei 2020.(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "I giornalisti non stanno in bolla, quindi tu non potresti venire a Londra". La battuta con cui il ct della Svizzera Vladimir Petkovic, in conferenza stampa, saluta un reporter ...