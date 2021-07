Elisa Isoardi ha un ex famoso. No, non è Salvini: non ci crederete (Di giovedì 1 luglio 2021) Elisa Isoardi è una continua sorpresa: oltre a Matteo Salvini ha un altro ex famoso. Ecco di chi si tratta, da non crederci. I dettagli. Elisa Isoardi non smette mai… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 1 luglio 2021)è una continua sorpresa: oltre a Matteoha un altro ex. Ecco di chi si tratta, da non crederci. I dettagli.non smette mai… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Luca_zone : Mediaset perde Artisti come Ficarra & Picone, volti storici come Alessia Marcuzzi e un pilastro come Barbara d’Urso… - 95_addicted : RT @bubinoblog: PIER SILVIO BERLUSCONI: ELISA ISOARDI? 'NON CI SONO PROGETTI. ABBIAMO GIÀ TANTI PROFESSIONISTI' - bubinoblog : PIER SILVIO BERLUSCONI: ELISA ISOARDI? 'NON CI SONO PROGETTI. ABBIAMO GIÀ TANTI PROFESSIONISTI' - VitaDiLeoG : @Alb_ds @QuiMediaset_it Io per professionalità spero si punti sulla Cuccarini se proprio proprio. Altrimenti Elisa… - infoitcultura : Elisa Isoardi, beffa dalla Rai e vicolo cieco in Mediaset: “Sparita dai radar” -