Draghi: momento favorevole per l'Italia ma la pandemia non è finita (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto questa mattina con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di chiusura dell'anno accademico dell'Accademia dei Lincei. "Dopo mesi di isolamento e lontananza, abbiamo ripreso gran parte delle nostre interazioni sociali. L'economia e l'istruzione sono ripartite. Dobbiamo però essere realistici. La pandemia non è finita. Anche quando lo sarà, avremo a lungo a che fare con le sue conseguenze", ha dichiarato Draghi nel suo discorso. "La crisi economica iniziata lo scorso anno non ha precedenti nella storia recente. Si è trattato di ...

