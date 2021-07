“Completamente fuori di testa”. Temptation Island 2021, bufera su Tommaso, il fidanzato di Valentina (Di giovedì 1 luglio 2021) È iniziata col botto la nuova stagione di Temptation Island. Il 30 giugno, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata del reality show delle tentazioni. Anche quest’anno, la formula di Temptation Island resta invariata: sei coppie si divideranno in due villaggi separati per ventuno giorni e fidanzati e fidanzate saranno messi alla prova da un gruppo di single. Le coppie che quest’anno metteranno alla prova i propri sentimenti sono formate da Claudia Venturini e Stefano Socionovo, Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, Manuela Carriero e Stefano Sirena, Jessica Mascheroni e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 luglio 2021) È iniziata col botto la nuova stagione di. Il 30 giugno, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata del reality show delle tentazioni. Anche quest’anno, la formula diresta invariata: sei coppie si divideranno in due villaggi separati per ventuno giorni e fidanzati e fidanzate saranno messi alla prova da un gruppo di single. Le coppie che quest’anno metteranno alla prova i propri sentimenti sono formate da Claudia Venturini e Stefano Socionovo,Nulli Augusti eEletti, Manuela Carriero e Stefano Sirena, Jessica Mascheroni e ...

