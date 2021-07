Cina, PMI Caixin manifatturiero giugno cala a 51,3 punti (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Continua ad essere in espansione l’attività manifatturiera in Cina, anche se a un ritmo inferiore rispetto al mese precedente. Lo conferma il sondaggio mensile di Caixin e Markit. A giugno, il PMI manifaturiero scende a 51,3 punti, dai 52 precedenti e rispetto ai 51,8 attesi, rimanendo comunque oltre la soglia critica dei 50 punti (sopra la quale si segnala espansione) per il 14esimo mese consecutivo. Nel sondaggio mensile, le aziende hanno indicato che il recente aumento dei casi di Covid-19 e le difficoltà della catena di approvvigionamento hanno pesato sulla produzione, mentre la pandemia ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Continua ad essere in espansione l’attività manifatturiera in, anche se a un ritmo inferiore rispetto al mese precedente. Lo conferma il sondaggio mensile die Markit. A, il PMI manifaturiero scende a 51,3, dai 52 precedenti e rispetto ai 51,8 attesi, rimanendo comunque oltre la soglia critica dei 50(sopra la quale si segnala espansione) per il 14esimo mese consecutivo. Nel sondaggio mensile, le aziende hanno indicato che il recente aumento dei casi di Covid-19 e le difficoltà della catena di approvvigionamento hanno pesato sulla produzione, mentre la pandemia ...

Advertising

DividendProfit : Cina, PMI Caixin manifatturiero giugno cala a 51,3 punti - tvbusiness24 : #Cina, il #Pmi manifatturiero è ancora in fase di espansione a giugno ma scende al minimo in tre mesi - cciaaumbria : #Export45 Come creare strategie di espansione globale su Amazon? Lo spiega il #webinar gratuito dell'8 luglio, orga… - pl_caracocci : Flash news del 30/06/2021: CINA: lieve calo a giugno per i dati sulla fiducia PMI ufficiali delle imprese manifattu… - InvezzPortal : USD/CNY da comprare o vendere dopo gli ultimi dati PMI cinesi? - -