Campidoglio, quattro consiglieri M5s lasciano il Movimento: Raggi in minoranza (Di giovedì 1 luglio 2021) quattro consiglieri comunali M5s lasciano il Movimento in Campidoglio. La rottura definitiva è stata comunicata in apertura di lavori in aula Giulio Cesare. Escono così da M5s Donatella Iorio, Marco Terranova, Enrico Stefàno ed Angelo Sturni. Alessandra Agnello, anche lei nella frangia originaria dei 5s distanti dalle politiche della sindaca Raggi, rimane invece nel Movimento 5 stelle. La sindaca di Roma Virginia Raggi perde definitivamente la maggioranza in Campidoglio. I 4ex M5s hanno formalizzato la nascita di un nuovo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 luglio 2021)comunali M5silin. La rottura definitiva è stata comunicata in apertura di lavori in aula Giulio Cesare. Escono così da M5s Donatella Iorio, Marco Terranova, Enrico Stefàno ed Angelo Sturni. Alessandra Agnello, anche lei nella frangia originaria dei 5s distanti dalle politiche della sindaca, rimane invece nel5 stelle. La sindaca di Roma Virginiaperde definitivamente la maggioranza in. I 4ex M5s hanno formalizzato la nascita di un nuovo ...

Advertising

HuffPostItalia : Campidoglio, quattro consiglieri M5s lasciano il Movimento: Raggi in minoranza - Antonio18243297 : RT @HuffPostItalia: Campidoglio, quattro consiglieri M5s lasciano il Movimento: Raggi in minoranza - RobertoRenga : RT @HuffPostItalia: Campidoglio, quattro consiglieri M5s lasciano il Movimento: Raggi in minoranza - returnofthema13 : RT @MaleficoRojo: #Raggi in minoranza, quando la nave affonda..... #Roma - Ponzietto : RT @HuffPostItalia: Campidoglio, quattro consiglieri M5s lasciano il Movimento: Raggi in minoranza -