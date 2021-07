Calendario scolastico, in Liguria si rientra il 15 settembre (Di giovedì 1 luglio 2021) Approvato dalla Giunta regionale della Liguria, su proposta dell'assessore alla Istruzione Ilaria Cavo, il Calendario scolastico 2021/2022. Gli studenti liguri torneranno in aula il 15 settembre 2021 e le lezioni termineranno venerdì 10 giugno 2022 per un totale di 206 giorni (che si riducono a 205 giorni nel caso in cui la festa del Santo Patrono cada in un giorno in cui è previsto lo svolgimento dell’attività didattica). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 luglio 2021) Approvato dalla Giunta regionale della, su proposta dell'assessore alla Istruzione Ilaria Cavo, il2021/2022. Gli studenti liguri torneranno in aula il 152021 e le lezioni termineranno venerdì 10 giugno 2022 per un totale di 206 giorni (che si riducono a 205 giorni nel caso in cui la festa del Santo Patrono cada in un giorno in cui è previsto lo svolgimento dell’attività didattica). L'articolo .

