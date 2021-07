Calenda: centro muore per assenza regolamentazione B&B (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – “Il centro storico si è svuotato in cinque anni del 35% dei residenti, Trastevere del 43%. Così il centro di Roma non esisterà più. E questo perché siamo l’unica Capitale al mondo senza un regolamento per le case vacanze e i bed and breakfast. Dobbiamo ripensare a che turismo vogliamo”. Così il candidato sindaco di Roma e leader di Azione, Carlo Calenda, nel corso di un incontro pubblico con la Confcommercio Roma alla presenza del commissario Andrea Chevallard. Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – “Ilstorico si è svuotato in cinque anni del 35% dei residenti, Trastevere del 43%. Così ildi Roma non esisterà più. E questo perché siamo l’unica Capitale al mondo senza un regolamento per le case vacanze e i bed and breakfast. Dobbiamo ripensare a che turismo vogliamo”. Così il candidato sindaco di Roma e leader di Azione, Carlo, nel corso di un incontro pubblico con la Confcommercio Roma alla presenza del commissario Andrea Chevallard.

