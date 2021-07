Calcio, la UEFA ribadisce: “La Finale degli Europei 2021 resta a Londra”. Il Governo tedesco attacca (Di giovedì 1 luglio 2021) Tante polemiche. Il rialzo dei casi positivi nel Regno Uniti per la famigerata variante delta del Covid sta avendo delle ripercussioni anche nella gestione della macchina organizzativa degli Europei 2021 di Calcio. Come è noto, Wembley sarà il punto di riferimento assoluto di questa fase conclusiva e il timore che vi possano essere delle ricadute in termini di diffusione del virus non manca. Per questo nei giorni passati si era ipotizzato di cambiare la sede della Finale della rassegna continentale, ma da questo punto di visto la UEFA ha ribadito nuovamente una posizione ferma e ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Tante polemiche. Il rialzo dei casi positivi nel Regno Uniti per la famigerata variante delta del Covid sta avendo delle ripercussioni anche nella gestione della macchina organizzativadi. Come è noto, Wembley sarà il punto di riferimento assoluto di questa fase conclusiva e il timore che vi possano essere delle ricadute in termini di diffusione del virus non manca. Per questo nei giorni passati si era ipotizzato di cambiare la sede delladella rassegna continentale, ma da questo punto di visto laha ribadito nuovamente una posizione ferma e ...

