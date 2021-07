Arizona, via libera della Corte Suprema alle restrizioni di voto. Biden: “Profondamente deluso, decisione pericolosa” (Di giovedì 1 luglio 2021) I funzionari elettorali sono autorizzati a rifiutare il riconteggio delle schede votate nel distretto sbagliato e ci sono limitazioni per gli attivisti delle campagne elettorali nella raccolta delle schede del voto anticipato da portare ai seggi. Due punti approvati dallo Stato dell’Arizona che per i democratici sono il grimaldello usato dai repubblicani per restringere l’opportunità di voto, penalizzando in particolare le minoranze. Due aspetti sui quali la Corte Suprema si è pronunciata oggi, considerandoli non discriminatori. Con sei giudici a favore e tre contrari – come sei sono i giudici scelti dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) I funzionari elettorali sono autorizzati a rifiutare il riconteggio delle schede votate nel distretto sbagliato e ci sono limitazioni per gli attivisti delle campagne elettorali nella raccolta delle schede delanticipato da portare ai seggi. Due punti approvati dallo Stato dell’che per i democratici sono il grimaldello usato dai repubblicani per restringere l’opportunità di, penalizzando in particolare le minoranze. Due aspetti sui quali lasi è pronunciata oggi, considerandoli non discriminatori. Con sei giudici a favore e tre contrari – come sei sono i giudici scelti dai ...

