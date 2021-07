Al via il green pass Ue. Ma è caos totale: ecco i problemi per quello italiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug – Da oggi entra in vigore nella Ue il green pass, ed è subito caos: non si capisce bene a che condizioni è valida la certificazione anti-Covid né come funziona all’estero. Come è noto il green pass permette di viaggiare liberamente da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen. Il documento viene rilasciato a chi è stato vaccinato contro il Covid o ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o è guarito dal Covid. Ma proprio su questi requisiti ci sono molti dubbi. In Italia il green pass è rilasciato dal ministero della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug – Da oggi entra in vigore nella Ue il, ed è subito: non si capisce bene a che condizioni è valida la certificazione anti-Covid né come funziona all’estero. Come è noto ilpermette di viaggiare liberamente da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen. Il documento viene rilasciato a chi è stato vaccinato contro il Covid o ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o è guarito dal Covid. Ma proprio su questi requisiti ci sono molti dubbi. In Italia ilè rilasciato dal ministero della ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, green pass Ue al via da oggi. Bruxelles: 'Si usi pure per concerti e ristoranti' - Corriere : Green Pass europeo al via dal 1° luglio: le cose da sapere (in Ue una sola dose di vacc... - petergomezblog : Recovery plan, la Ue boccia il progetto sull’idrogeno prodotto dal gas: “Non è green”. Stop ai fondi in cui sperava… - 1italiano1 : Al via Green Pass Ue, QR code per muoversi. Da oggi valido in tutti i paesi dell'Unione | #ANSA - glooit : Covid-19, da oggi al via il green pass europeo leggi su Gloo -