Addio a Chiara Pepe | make up artist della tv | l’omaggio di Serena Rossi

(Di giovedì 1 luglio 2021) Sua era la mano delicatissima e talentuosa che aveva truccato glii sul set di famose serie tv italiane, come Mina Settembre e L’amica geniale: la giovaneupè scomparsa a 32 anni, a seguito di un terribile incidente stradale che non le ha lasciato scampo. Il mondo delle grandi fiction italiane è in lutto per questa tragica perdita. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni rilasciate dalle autorità,era a bordosua automobile mentre percorreva il tratto dell’autostrada A1 tra Pontecorvo e Ceprano, la sera di mercoledì ...

Advertising

Marilenapas : RT @fanpage: È morta Chiara Pepe, a truccatrice della serie ‘L’amica Geniale’ - sissiisissi2 : RT @fanpage: È morta Chiara Pepe, a truccatrice della serie ‘L’amica Geniale’ - fanpage : È morta Chiara Pepe, a truccatrice della serie ‘L’amica Geniale’ - auriyaman : 'Lo avevo anche io, ma poi ho scoperto un nuovo prodotto e ho detto addio alle doppie punte' Chiara Ferragni fa un… - rosad24 : RT @PinoNapoliNY: Addio Chiara...?????? ??????????????? E quel maledetto che ha premeditato la tua morte deve passare le pene dell' inferno in etern… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Chiara

Corriere CE

, volata in cielo, grazie per averci donato la scintilla della tua arte che continuerà a riscaldare i nostri cuori. Fin d'ora assumiamo l'impegno di dedicare alla memoria diPepe ..., volata in cielo, grazie per averci donato la scintilla della tua arte che continuerà a riscaldare i nostri cuori. Fin d'ora assumiamo l'impegno di dedicare alla memoria diPepe ...Bava per questa società e per la storia del Toro ha dato tutto, con rispetto per tutti e senza mai distogliersi un secondo dal lavoro ...StampaEsprimo il profondo cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la tragica scomparsa della 32nne Chiara Pepe, vittima di un mortale incidente stradale. Un abbraccio di fraterna so ...