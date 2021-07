1971 – 2021: l’Aula più famosa al mondo compie 50 anni (Di giovedì 1 luglio 2021) Ha ospitato molti Papi ed eventi memorabili ma non tutti conoscono la sua vera storia e perché è stata intitolata a Paolo VI. Era il 30 giugno del 1971 quando l’Aula Nervi veniva inaugurata. Uno spazio creato appositamente (e intitolata inizialmente all’architetto che la progettò) per gli incontri dei Papi con i fedeli. Fu aperta L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 1 luglio 2021) Ha ospitato molti Papi ed eventi memorabili ma non tutti conoscono la sua vera storia e perché è stata intitolata a Paolo VI. Era il 30 giugno delquandoNervi veniva inaugurata. Uno spazio creato appositamente (e intitolata inizialmente all’architetto che la progettò) per gli incontri dei Papi con i fedeli. Fu aperta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ultime Notizie dalla rete : 1971 2021 Morto Bozano, il killer di Milena Sutter Il rapimento avvenne il 6 maggio del 1971, a Genova, all'uscita della Scuola Svizzera, in centro città. La notizia è riportata da vari quotidiani. Bozano, 76 anni, è morto ieri pomeriggio al largo ...

Omar Venturelli, giustizia per l'insegnante desaparecido Nel 1971 è nata Maria Paz, che oggi vive a Bologna e fa parte dell' associazione 24 Marzo grazie ... [prosegue su Left in edicola dal 2 luglio 2021] * All'interno dell'inchiesta la storia di Juan ...

Fiat 127, una mostra celebra i suoi 50 anni (1971-2021) FIRSTonline 1971 – 2021: l’Aula più famosa al mondo compie 50 anni E’ l’aula delle udienze Papali, ma non tutti sanno la storia alle sue spalle e, soprattutto, perché è intitolata proprio a quel Pontefice.

I 10 singoli più ascoltati in Italia nell’agosto 1971 Spiagge di sabbia affacciate sul mare, famiglie e amici riuniti in pranzi domenicali e quel caldo cocente, ma tanto atteso, di agosto. Ecco l'estate italiana in 10 brani da Hit Parade.

