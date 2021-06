Wimbledon | Camila Giorgi domina Teichmann e accede facilmente al 2° turno

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Buona la prima per. L’azzurra, messi da parte i timori per l’infortunio accusato a Eastbourne, ha iniziato con il piglio giusto la sua avventura a. L’italiana (n.62 del ranking) ha letteralmente annichilito la povera svizzera Jil Belen(n.55 del ranking), aggiudicandosi il confronto sul punteggio di 6-2 6-2 in 66? di gioco. Una partita senza storia nella quale la palla più pesante diha fatto la differenza, al cospetto di unaincapace di disinnescare il tennis offensivo della marchigiana. Per la nostra portacolori il prossimo confronto ...

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon Camila

Main draw femminile:Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan., il borsino degli italiani in tabellone, quattro italiani tra le teste di seriein TV Il torneo è ......eGiorgi contro Jil Teichman , mentre Seppi e Fognini si giocheranno un pass per il terzo turno rispettivamente contro Kudla e Djere. Il programma degli italiani in campo oggi a: ...Buona la prima per Camila Giorgi. L'azzurra, messi da parte i timori per l'infortunio accusato a Eastbourne, ha iniziato con il piglio giusto la sua avventura a Wimbledon. L'italiana (n.62 del ranking ...Dopo la splendida prestazione al torneo WTA di Eastbourne, Camila Giorgi, che aveva deciso di ritirarsi per non strapazzare troppo il suo fisico in vista di Wimbledon, sorride all’esordio nello Slam i ...