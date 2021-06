William e Kate esultanti per la vittoria dell’Inghilterra con il figlio George eletto “portafortuna della squadra” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Mentre l’Inghilterra è proiettata verso il prossimo turno a Roma, è ancora in visibilio per la vittoria di ieri. Nella notte milioni di persone si sono riversate per le strade festeggiando la sconfitta della Germania. Anche i Cambridge non hanno saputo contenere la gioia per la vittoria. Le immagini del principe William che esulta hanno fatto il giro del mondo in pochissimo tempo, mentre il principe George si è aggiudicato il titolo di re della serata rubando la scena a tutti. L’Inghilterra batte la Germania in campo e i Cambridge sono euforici All’interno di uno stadio Wembley colmo di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 30 giugno 2021) Mentre l’Inghilterra è proiettata verso il prossimo turno a Roma, è ancora in visibilio per ladi ieri. Nella notte milioni di persone si sono riversate per le strade festeggiando la sconfittaGermania. Anche i Cambridge non hanno saputo contenere la gioia per la. Le immagini del principeche esulta hanno fatto il giro del mondo in pochissimo tempo, mentre il principesi è aggiudicato il titolo di reserata rubando la scena a tutti. L’Inghilterra batte la Germania in campo e i Cambridge sono euforici All’interno di uno stadio Wembley colmo di ...

Advertising

Ilamaiunagioia : @FreddieTee Sono ridicoli, non tutti sono abituati a vestirsi come degli scappati di casa e da due persone come Wil… - divinaba68 : RT @king_cicci: Ma che ne sanno William e Kate?! #tzvip - TheItalianTimes : ?? I REALI ALLO STADIO #Euro2020, Il piccolo principe #George allo stadio applaude ai gol dell’#Inghilterra e si emo… - infoitsport : George d’Inghilterra tra papà William e mamma Kate Middleton (in rosso fiammante) allo stadio: le smorf - bellons_ : RT @king_cicci: Ma che ne sanno William e Kate?! #tzvip -