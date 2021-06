Vaccini in vacanza. Si parte con Liguria e Piemonte (Di mercoledì 30 giugno 2021) Via libera ai Vaccini in vacanza. Piemonte e Liguria fanno da apripista, con un accordo che sarà operativo da giovedì 1 luglio. La data è stata ufficializzata oggi dai due governatori, Alberto Cirio e Giovanni Toti, mentre la Lombardia sta sondando la possibilità di un patto analogo, sempre con la Liguria. L'accordo per la reciprocità vaccinale sarà valido fino a metà settembre, ma Cirio ha anticipato che in Piemonte i turisti liguri potranno essere vaccinati anche durante le prossime vacanze sciistiche invernali, se sarà ancora necessario. "Credo che questa intesa aiuti - ha detto ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Via libera aiinfanno da apripista, con un accordo che sarà operativo da giovedì 1 luglio. La data è stata ufficializzata oggi dai due governatori, Alberto Cirio e Giovanni Toti, mentre la Lombardia sta sondando la possibilità di un patto analogo, sempre con la. L'accordo per la reciprocità vaccinale sarà valido fino a metà settembre, ma Cirio ha anticipato che ini turisti liguri potranno essere vaccinati anche durante le prossime vacanze sciistiche invernali, se sarà ancora necessario. "Credo che questa intesa aiuti - ha detto ...

