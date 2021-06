Ultime Notizie Roma del 30-06-2021 ore 12:10 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a via con i vaccini in Piemonte Liguria fanno da apripista con l’accordo che sarà operativo da domani presto seguire la Lombardia domani entra in vigore il Green pass europeo con la commissione europea che chiede ai 27 dei coordinare le misure sui viaggi scontra con la Cina sui vaccini al G20 dei ministri degli esteri di Matera record i morti piano vaccinale in panne in Russia Kim rimuove in Corea del Nord alti funzionari Grazie non grave incidente legata al covid Cina libera dalla ma dopo 70 anni col certificato MS Stasera riunione dei parlamentari del Movimento 5 Stelle ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 giugno 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a via con i vaccini in Piemonte Liguria fanno da apripista con l’accordo che sarà operativo da domani presto seguire la Lombardia domani entra in vigore il Green pass europeo con la commissione europea che chiede ai 27 dei coordinare le misure sui viaggi scontra con la Cina sui vaccini al G20 dei ministri degli esteri di Matera record i morti piano vaccinale in panne in Russia Kim rimuove in Corea del Nord alti funzionari Grazie non grave incidente legata al covid Cina libera dalla ma dopo 70 anni col certificato MS Stasera riunione dei parlamentari del Movimento 5 Stelle ...

