Truffa Whatspp sul green pass | come riconoscerla

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Dal 1° luglio 2021 ilsarà valido ancheEU digital COVID certificate e rappresenterà un valido strumento per muoversi meglio tra paesi dell’Unione Europea. Lo Stesso Ministero della Salute invia, attraverso semplice sms o mail, a scaricare in forma digitale questo certificato per poter partecipare a eventi (banchetti e matrimoni, o eventi culturali per esempio) o per viaggiare e muoversi liberamente non solo in Italia, anche se al momento è tutta in area bianca, ma anche in Europa. E in l’arrivo delin forma digitale da scaricare direttamente dal cellulare ecco anche la prima ...