Tim prepara l’asso | pacchetto con Dazn e Mediaset

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Manca sempre meno alla presentazione delle offerte di Tim per la trasmissione dello sport in streaming. Secondo quanto riportato da Repubblica, con 19,99 euro al mese sulla piattaforma TimVision sarà possibile vedere tutta la Serie A, tutta la Champions (escluse la gare di Amazon), ma anche le Olimpiadi di Tokyo 2020, tanto tennis, la Serie L'articolo

Tre mesi dopo l'aggiudicazione del pacchetto principale da parte di Dazn (dieci partite di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky) prende senso la partecipazione di Tim come partner tecnico: u ...TIM prepara la sfida a Sky: a quanto pare è in arrivo un'offerta comprensiva di tanti diritti tv sportivi, tra cui anche la Champions League.