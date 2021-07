The Last of Us: Nico Parker farà parte del cast (Di giovedì 1 luglio 2021) Tra gli interpreti della serie The Last of Us, tratta dal famoso videogioco, ci sarà anche l'attrice Nico Parker, figlia di Thandie Newton. Nel cast di The Last of Us ci sarà anche la giovane attrice Nico Parker che ha ottenuto un ruolo nella serie HBO tratta dal popolare videogioco. Il progetto è stato sviluppato da Craig Mazin, già creatore di Chernobyl, e da Neil Druckmann, autore del gioco originale. Nelle puntate di The Last of Us Nico Parker, la figlia di Thandie Newton con cui ha recitato in Reminiscence, avrà il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 luglio 2021) Tra gli interpreti della serie Theof Us, tratta dal famoso videogioco, ci sarà anche l'attrice, figlia di Thandie Newton. Neldi Theof Us ci sarà anche la giovane attriceche ha ottenuto un ruolo nella serie HBO tratta dal popolare videogioco. Il progetto è stato sviluppato da Craig Mazin, già creatore di Chernobyl, e da Neil Druckmann, autore del gioco originale. Nelle puntate di Theof Us, la figlia di Thandie Newton con cui ha recitato in Reminiscence, avrà il ...

