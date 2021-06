Temptation Island, Floriana e Federico: il primo video distrugge la fidanzata (Di giovedì 1 luglio 2021) INIZIA IL PERCORSO DI Floriana E Federico Già dalle prime ore dall’entrata nel villaggio di Temptation Island, la fidanzata Floriana riceve il primo filmato nel pinnettu. Il fidanzato Federico fa affermazioni che la feriscono moltissimo. LEGGI ANCHE Temptation Island, TOMMASO E VALENTINA: LA GELOSIA È ALLE STELLE Nel loro video di presentazione, Floriana dichiara di aver chiamato lei il programma perché vede che in lui non c’è più l’interesse di prima. Da quando viviamo insieme è come se ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 luglio 2021) INIZIA IL PERCORSO DIGià dalle prime ore dall’entrata nel villaggio di, lariceve ilfilmato nel pinnettu. Il fidanzatofa affermazioni che la feriscono moltissimo. LEGGI ANCHE, TOMMASO E VALENTINA: LA GELOSIA È ALLE STELLE Nel lorodi presentazione,dichiara di aver chiamato lei il programma perché vede che in lui non c’è più l’interesse di prima. Da quando viviamo insieme è come se ...

