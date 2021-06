Superbonus anche per il turismo, sgravio all’80% (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Superbonus si estende al settore turistico. Il ministro Massimo Garavaglia ha annunciato che si sta predisponendo un decreto che va nella direzione di uno sgravio dell’80%, ma con regole semplici. sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ilsi estende al settore turistico. Il ministro Massimo Garavaglia ha annunciato che si sta predisponendo un decreto che va nella direzione di unodell’80%, ma con regole semplici. sat/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

ItaliaNotizie24 : Superbonus anche per il turismo, sgravio all’80% - CasaideaStudio : Superbonus 110% anche per la banda larga: agevolazioni per portare la fibra ottica in casa Tra le spese agevolabil… - CorriereCitta : Superbonus anche per il turismo, sgravio all’80% - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Superbonus anche per il turismo, sgravio all'80% - - Condominiando : La detrazione del 110% viene ridotta alla metà (50%) in presenza di utilizzo promiscuo dell’unità immobiliare, anch… -