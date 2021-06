Star in the star approda su Canale 5, a condurlo sarà Ilary Blasi: i dettagli (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il palinsesto di Canale 5 del periodo autunnale si prepara ad accogliere un nuovo programma per la rete, si tratta di star in the star. Tra i papabili conduttori e conduttrici sono saltati fuori i nomi di diversi vip. Ad ogni modo, stando a quanto emerso in queste ore, pare proprio che la scelta definitiva sia ricaduta su Ilary Blasi. Dopo aver concluso l’esperienza dell’Isola dei famosi, infatti, la dama pare sia pronta a tornare con un nuovo programma, che pare l’abbia entusiasmata moltissimo. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche del format e tutto ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il palinsesto di5 del periodo autunnale si prepara ad accogliere un nuovo programma per la rete, si tratta diin the. Tra i papabili conduttori e conduttrici sono saltati fuori i nomi di diversi vip. Ad ogni modo, stando a quanto emerso in queste ore, pare proprio che la scelta definitiva sia ricaduta su. Dopo aver concluso l’esperienza dell’Isola dei famosi, infatti, la dama pare sia pronta a tornare con un nuovo programma, che pare l’abbia entusiasmata moltissimo. Vediamo nelo le caratteristiche del format e tutto ...

DisneyPlusIT : Una passione per il True Crime. False accuse. Colpi di scena mortali. Only Murders in the Building, una Serie Origi… - tuttopuntotv : Star in the star approda su Canale 5, a condurlo sarà Ilary Blasi: i dettagli #StarInTheStar #IlaryBlasi - _SofiaL7_ : RT @tvblogit: ?? ANTEPRIMA TVBLOG ?? Ilary Blasi conduttrice del nuovo programma di Canale 5 #StarInTheStar Ed ecco chi ci sarà in giuria… - CIAfra73 : RT @enrick81: @famigliasimpson @AgoCannella @Tvottiano @BALDINIPAOLA @napoliforever89 @tw_fyvry @OltreTv @misterf_tweets @ilCR7diPalermo @F… - 3le_3dwards : Non l'industria musicale misogina ha cercato di far girare il video di Wishing On the Star mezze nude alle Little Mix. Che schifo. -