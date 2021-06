SBK | Rea | The Donington track is good for the Kawasaki

(Di mercoledì 30 giugno 2021) As natives of Northern Ireland and England respectively, Johnny Rea and Alex Lowes are both British, which means thePark round is the home event for bothriders. The green pair ...

Currently competing infor team Pata with BRIXX, the Turk will go all out to secure the 2021 ... able to threaten Johnny's domination aboard the Kawasaki, plans appear to be changing because ...The green pair head to the UK in first () and fourth (Lowes) place in the standings. It's an important weekend for them both. The Cannibal will have to defend himself from the inevitable attacks ...Molti i motivi di interesse. Razgatlioglu riuscirà a rosicchiare altri punti a Rea? Redding potrà reinserirsi nella lotta per il titolo? I giovani Rinaldi e Gerloff sapranno riconfermarsi al vertice?SBK: Le derivate tornano nel Regno Unito dopo due anni, ecco la programmazione tv del fine settimana con gli orari spostati di un'ora rispetto al solito ...