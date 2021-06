Saldi estivi, ci siamo: tutte le date regione per regione (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dal 1° luglio via libera per i Saldi estivi 2021. Non tutte le regioni partiranno in contemporanea, ecco il calendario completo L’Italia ha voglia di ripartire. Dopo un anno e mezzo di crisi i Saldi estivi rappresentano una vera e propria boccata d’aria fresca e i soldi accumulati con tanta cura potranno presto spiccare il volo grazie all’abbassamento dei prezzi. Tendenzialmente la data ufficiale per la partenza dei Saldi è prevista per il primo luglio ma non tutte le regioni partiranno in contemporanea. Sarà solo la Sicilia, infatti, ad aprire le danze in questo ... Leggi su zon (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dal 1° luglio via libera per i2021. Nonle regioni partiranno in contemporanea, ecco il calendario completo L’Italia ha voglia di ripartire. Dopo un anno e mezzo di crisi irappresentano una vera e propria boccata d’aria fresca e i soldi accumulati con tanta cura potranno presto spiccare il volo grazie all’abbassamento dei prezzi. Tendenzialmente la data ufficiale per la partenza deiè prevista per il primo luglio ma nonle regioni partiranno in contemporanea. Sarà solo la Sicilia, infatti, ad aprire le danze in questo ...

Advertising

infoiteconomia : Saldi estivi 2021: tutte le date e le regole regione per regione - infoiteconomia : Saldi estivi in Umbria, si parte con le svendite: il decalogo Confcommercio per farli in sicurezza - moneypuntoit : ?? Saldi estivi 2021, quando iniziano: date e calendario ?? - dr91j : È scontato come un capo d'abbigliamento durante i saldi estivi - giochiscontati : Saldi estivi Blizzard, con Crash 4 al prezzo minimo storico #BlizzardStore #BattleNet #Crash4 #WoW #Starcraft #CoD -