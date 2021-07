Massimo Galli ad Accordi&Disaccordi Nove | “La variante Delta? Più contagi e meno morti perché la vaccinazione funziona”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 luglio 2021) “La? Laper evitare che le persone finiscano in ospedale, in rianimazione o peggio”. Così il direttore del Reparto Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano,, ospite dell’ultima puntata di stagione di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda suha commentato i dati della Gran Bretagna che vede un innalzamento dei, ma non di ricoveri e decessi a causa della...