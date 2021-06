Massacro in carcere | emergono immagini tremende dopo la protesta dei detenuti

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono davvero terribili leemerse sul web in merito alle violenze messe a segno da decine di agenti della polizia penitenziaria all’interno deldi Santa Maria Capua Vetere. In seguito alla rivolta dei, avvenuta il 6 aprile 2020, la reazione degli agenti della polizia penitenziaria è stata pesantissima, con pestaggi e torture che si vedono chiaramente nel video pubblicato in esclusiva dal quotidiano “Domani”. La Procura locale ha fatto partire un’inchiesta che ha portato all’esecuzione di 52 misure cautelari nei confronti di altrettanti agenti. LEGGI ANCHE => Carceri sudamericane e abusi ...

Un vero e proprio inferno quello vissuto il 6 aprile 2020 nel reparto Nilo del carcere casertano. Questo video è stato registrato il 17 aprile 2020. A parlare è un detenuto, oggi agli arresti domiciliari, che ha denunciato di essere stato picchiato dalle forze dell'ordine all'interno del carcere. L'agente bersaglia di colpi la schiena dell'anziano detenuto in sedia a rotelle mentre lo porta via dalla cella.