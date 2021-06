LIVE Fognini-Djere 6-3 6-4 0-3, Wimbledon 2021 in DIRETTA: il serbo avanti di un break nel 3° set (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Djere prende il largo nel terzo set e Fognini completamente in bambola. Al solito l’azzurro ha pensato che i giochi fossero fatti e il serbo ne ha approfittato. 3-0 per il balcanico e ora vedremo se il ligure si sveglierà o meno. Fognini, purtroppo, incappa in quei giochi da non ricordare: troppi errori e regali e break per Djere. 2-0 per il serbo nel 3° set. Si salva Djere stavolta e Fognini deve un po’ mangiarsi le mani per quattro palle break ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAprende il largo nel terzo set ecompletamente in bambola. Al solito l’azzurro ha pensato che i giochi fossero fatti e ilne ha approfittato. 3-0 per il balcanico e ora vedremo se il ligure si sveglierà o meno., purtroppo, incappa in quei giochi da non ricordare: troppi errori e regali eper. 2-0 per ilnel 3° set. Si salvastavolta edeve un po’ mangiarsi le mani per quattro palle...

