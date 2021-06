L' incontenibile gioia dell' attore | appena diventato padre

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Per descrivere l’emozione di una nuova vita che viene al mondo, non servono tante parole. Per quante ce ne siano in un vocabolario, probabilmente non basterebbero. Ecco perché Fabio Fulco – vero cognome Bifulco – 50 anni, per annunciare la nascitaa sua primogenita Agnes, ha scelto un’unica frase, che riassume tutta lache sta provando in questo momento. «Oggi è il giorno più belloa mia vita», ha scritto su Instagram. La sua compagna e madrea bambina, Veronica Papa, 25 anni, ha mostrato lo stesso entusiasmo, scrivendo invece «Ieri mattina ho collaborato con Dio per la realizzazione di un ...