Euro 2020, governo Gb a tifosi inglesi: "Non andate a Roma" (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - "Non andate a Roma". E' l'appello rivolto dal governo britannico ai tifosi inglesi in vista del match di sabato allo stadio Olimpico di Roma tra Inghilterra e Ucraina, valido per i quarti di finale di Euro 2020. I timori sono ovviamente legati al diffondersi della variante delta del covid. Chi arriva in Italia dal Regno Unito deve osservare una quarantena di 5 giorni. Il match degli Europei è in programma solo tra quattro giorni. Ai microfoni di Sky News, la sottosegretaria Anne-Marie Trevelyan invita quindi i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - "Non". E' l'appello rivolto dalbritannico aiin vista del match di sabato allo stadio Olimpico ditra Inghilterra e Ucraina, valido per i quarti di finale di. I timori sono ovviamente legati al diffondersi della variante delta del covid. Chi arriva in Italia dal Regno Unito deve osservare una quarantena di 5 giorni. Il match deglipei è in programma solo tra quattro giorni. Ai microfoni di Sky News, la sottosegretaria Anne-Marie Trevelyan invita quindi i ...

Advertising

a_padellaro : GLI EURO 2020 IDIOTI Il premio va alla Uefa per avere organizzato in tempi pandemici gli Europei di calcio itineran… - Inter : ? | #EURO2020 Si chiude l'avventura a Euro 2020 della Croazia di Brozovic e Perisic. ?? - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 FRANK DE BOER NON È PIÙ IL CT DELL'OLANDA Lo annuncia la Federazione con un comunicato… - Hugo_Mattana : RT @TitouSDR: Paul Pogba - Euro 2020 - lifestyleblogit : Euro 2020, governo Gb a tifosi inglesi: 'Non andate a Roma' - -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Centro Studi Confindustria: in Italia ripartenza più rapida I tassi nei paesi euro sono in calo a giugno, grazie al proseguire degli acquisti BCE di titoli: il ... L'export italiano ha continuato a crescere in aprile, salendo a +2,8% su febbraio 2020: meglio ...

'Rabiot osservato speciale del Manchester United in Francia - Svizzera' Secondo quanto riporta il giornale inglese "The Daily Star", il Manchester United avrebbe inviato degli scout per guardare Adrien Rabiot in azione, durante la sconfitta della Francia a Euro 2020 lunedì sera contro la Svizzera per 5 - 4 ai rigori. Rabiot, che era stato chiamato a vestire un nuovo ruolo per il ct Deschamps ( come terzino sinistro in un 3 - 4 - 1 - 2) si trovava sotto ...

Confermati i quarti di finale di UEFA EURO 2020 UEFA.com Arbitro Belgio Italia: ecco chi dirigerà il quarto di finale di Euro 2020 Si avvicina il quarto di finale ad Euro 2020 tra Belgio e Italia. Il designatore Rosetti ha fatto la sua scelta per quanto riguarda il direttore di gara. Venerdì 2 luglio alle 21 l’Italia si gioca le ...

Euro 2020, non passa l'inglese Il Viminale potenzia i controlli e annuncia che la quarantena per i tifosi "verrà fatta rispettare alla lettera". Il governo Gb: "Tifate da casa, non andate a Roma" ...

I tassi nei paesisono in calo a giugno, grazie al proseguire degli acquisti BCE di titoli: il ... L'export italiano ha continuato a crescere in aprile, salendo a +2,8% su febbraio: meglio ...Secondo quanto riporta il giornale inglese "The Daily Star", il Manchester United avrebbe inviato degli scout per guardare Adrien Rabiot in azione, durante la sconfitta della Francia alunedì sera contro la Svizzera per 5 - 4 ai rigori. Rabiot, che era stato chiamato a vestire un nuovo ruolo per il ct Deschamps ( come terzino sinistro in un 3 - 4 - 1 - 2) si trovava sotto ...Si avvicina il quarto di finale ad Euro 2020 tra Belgio e Italia. Il designatore Rosetti ha fatto la sua scelta per quanto riguarda il direttore di gara. Venerdì 2 luglio alle 21 l’Italia si gioca le ...Il Viminale potenzia i controlli e annuncia che la quarantena per i tifosi "verrà fatta rispettare alla lettera". Il governo Gb: "Tifate da casa, non andate a Roma" ...