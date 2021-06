Euro 2020, Florenzi si allena in gruppo: l’esterno azzurro tenta il recupero (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’Italia di Roberto Mancini ha raggiunto i quarti di finale di Euro 2020, superando di misura l’Austria dopo i supplementari. Le reti di Federico Chiesa e Matteo Pessina hanno deciso le sorti dell’incontro, entrambi subentrati e dunque intuizioni del commissario tecnico italiano. Ad alimentare la mole di scelte dell’allenatore ex Inter e City potrebbe esserci il recupero di Alessandro Florenzi, assente dalla seconda giornata dei gironi per un infortunio muscolare. L’ex terzino della Roma, peraltro romano, lavora regolarmente in gruppo a Coverciano, sebbene si soffermi su lavoro ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’Italia di Roberto Mancini ha raggiunto i quarti di finale di, superando di misura l’Austria dopo i supplementari. Le reti di Federico Chiesa e Matteo Pessina hanno deciso le sorti dell’incontro, entrambi subentrati e dunque intuizioni del commissario tecnico italiano. Ad alimentare la mole di scelte dell’tore ex Inter e City potrebbe esserci ildi Alessandro, assente dalla seconda giornata dei gironi per un infortunio muscolare. L’ex terzino della Roma, peraltro romano, lavora regolarmente ina Coverciano, sebbene si soffermi su lavoro ...

