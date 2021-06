Dove sbaglia Letta sulla proposta di legge contro i cambi di casacca in Parlamento (Di mercoledì 30 giugno 2021) La proposta di Enrico Letta e del Pd contro i cosiddetti cambi di casacca in Parlamento centra l’obiettivo esattamente come quel tizio che guarda il dito quando gli mostrano la luna. Il “trasformismo” in Parlamento naturalmente non ha colpe da ricercare nell’art. 67 della Costituzione, ma ha origine nella profonda crisi dei partiti e nello sbando ideologico strutturale che viviamo noi tutti nella politica. I motivi di questa crisi sono nello sradicamento ideologico dei nostri tempi sostituito da un leaderismo da avanspettacolo e da baraccone, dall’accentramento del ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ladi Enricoe del Pdi cosiddettidiincentra l’obiettivo esattamente come quel tizio che guarda il dito quando gli mostrano la luna. Il “trasformismo” innaturalmente non ha colpe da ricercare nell’art. 67 della Costituzione, ma ha origine nella profonda crisi dei partiti e nello sbando ideologico strutturale che viviamo noi tutti nella politica. I motivi di questa crisi sono nello sradicamento ideologico dei nostri tempi sostituito da un leaderismo da avanspettacolo e da baraccone, dall’accentramento del ...

