DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

(Di mercoledì 30 giugno 2021) (Artt. 595, 596, 596 bis, 597, 599 c.p.) Il reato diviene scriminato quando la condotta rispetta i seguenti limiti: 1. Rilevanza del fatto narrato: l’interesse pubblico dei fatti esposti risulta prevalente sulla tutela della reputazione. La vicenda non deve soddisfare una mera curiosità ma assumere rilevanza pubblica anche quando parzialmente attinente alla vita privata del soggetto passivo; 2. Verità dei fatti narrati o criticati: poichè lanon è configurabile nella forma colposa, se il soggetto attivo diffonde le notizie ritenendole vere mentre in realtà non lo sono, trova applicazione l’art. 59 c. 4 c.p. e la scriminante ...