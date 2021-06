Crescereinsieme | in tre anni aiutati 400 nuclei mamma-bambino

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma – Le famiglie monogenitoriali con minori in povertà assoluta sono passate nell’ultimo anno da 74.000 a 99.000, con una crescita del 3,5%. Un dato allarmante che conferma il trend drammatico che vede questo dato in costante salita da 25: gli ultimi dati Istat parlano infatti di una percentuale di minori poveri assoluti passata dal 5% nel 1995 al 12% nel 2015. In questo contesto si è inserito il progetto #che si è focalizzato negli ultimi 3suiin condizioni di estrema vulnerabilità e che ha tirato ieri le sue conclusioni nella tavola ...