Covid, amministrazioni sanitarie in tilt: + 20% di errori in busta paga (Di mercoledì 30 giugno 2021) La pandemia ha mandato in tilt il sistema sanitario nel suo complesso, comprese le amministrazioni. A pagarne il prezzo sono moltissimi operatori sanitari che, nonostante i numerosi sacrifici compiuti a causa dell’emergenza Covid-19, sono anche “vittime” di errori in busta paga che andranno ad incidere anche sul calcolo delle pensioni. A lanciare l’allarme è il network legale Consulcesi & Partners, da anni specializzato in questioni sanitarie, che considerato l’incremento delle segnalazioni ricevute ha organizzato un webinar sul tema, che può essere ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 giugno 2021) La pandemia ha mandato inil sistema sanitario nel suo complesso, comprese le. Arne il prezzo sono moltissimi operatori sanitari che, nonostante i numerosi sacrifici compiuti a causa dell’emergenza-19, sono anche “vittime” diinche andranno ad incidere anche sul calcolo delle pensioni. A lanciare l’allarme è il network legale Consulcesi & Partners, da anni specializzato in questioni, che considerato l’incremento delle segnalazioni ricevute ha organizzato un webinar sul tema, che può essere ...

Advertising

zazoomblog : Sanità: Consulcesi amministrazioni in tilt per Covid +20% errori in busta paga - #Sanità: #Consulcesi… - italiaserait : Covid, amministrazioni sanitarie in tilt: + 20% di errori in busta paga - GltFoundation : ??30/06/21-h.15:00 ??STREAMING ??Codice Rosso e Covid-19: Quali sono le difficoltà delle amministrazioni comunali nel… -