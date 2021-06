Conte vs Grillo: chi sta con chi nel Movimento 5 Stelle (Di mercoledì 30 giugno 2021) La frattura tra il fondatore del M5S Beppe Grillo e colui che era stato designato come leader in pectore del Movimento Giuseppe Conte sembra ormai insanabile e ad oggi è difficile prevedere cosa accadrà alla formazione politica che, attualmente, è il primo partito per numero di parlamentari ed è quindi una forza molto importante della maggioranza di governo (qui gli scenari possibili). Molti in queste ore si stanno chiedendo quanti sono gli esponenti pentastellati che sostengono l’ex premier e quanti quelli più vicini alle posizioni del garante del Movimento. Alcune indicazioni sono già arrivate nella giornata di oggi, 30 ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 giugno 2021) La frattura tra il fondatore del M5S Beppee colui che era stato designato come leader in pectore delGiuseppesembra ormai insanabile e ad oggi è difficile prevedere cosa accadrà alla formazione politica che, attualmente, è il primo partito per numero di parlamentari ed è quindi una forza molto importante della maggioranza di governo (qui gli scenari possibili). Molti in queste ore si stanno chiedendo quanti sono gli esponenti pentastellati che sostengono l’ex premier e quanti quelli più vicini alle posizioni del garante del. Alcune indicazioni sono già arrivate nella giornata di oggi, 30 ...

