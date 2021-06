Conte-Grillo | il nuovo tormentone estivo Il padre padrone e il figliol non tanto prodigo

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Garante, ma di cosa? Bepperisponde durissimo a Giuseppeche, solo qualche giorno fa, gli aveva chiesto di scegliere tra fare ilgeneroso o quello, mettendolo all’angolo ed obbligandolo a reagire o in modo da apparire un despota, come è stato, o ad abbassare la testa. Ma si sa ilè un personaggio che difficilmente ama negoziare. Il botta e risposta si sussegue e si combatte sulla leadership e sul futuro del M5S. Dall’esterno sembra solo un gioco tra maschi che si misurano ancora una volta, in pubblico, su chi è più dotato. E viste le qualità mostrate sembrano perdere ...

LucaBizzarri : Praticamente oggi Grillo ha detto di Conte (con il quale ha governato il paese) quello che Conte ha detto di Salvin… - TeresaBellanova : #Grillo su #Conte "non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né cap… - DaniloToninelli : Grillo e Conte sono la coppia migliore che la politica possa avere. Da una parte un visionario con i piedi ben pian… - ShivaDance6 : @jacopo_iacoboni Ma il neurologo di Grillo è vivo o è morto? E quello di Travaglio? E quello di Conte? Sono dubbi che mi angosciano... - Profilo3Marco : RT @repubblica: ?? M5s, dalla politica estera alla scelta dei comunicatori: tutte le richieste di Grillo che hanno fatto saltare il patto co…

appaiono due personaggi accomunati dal medesimo difetto: pensare di gestire i 5stelle da padre - padrone. Da una parte, il comico, strepitoso e visionario, demiurgo dal nulla del primo ...... ma addirittura "seicentesco", e non teneva in conto della "specificità" pentastellata, come ha ribattuto a stretto giro l'Elevato? E poi che farsene, ha fatto presente Beppe, di unche ...Non si è ancora sedimentata la polvere sollevata dallo scontro, storico ed epico per termini e proporzioni, tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte che i pallottolieri hanno già iniziato a muoversi. Quanti ...Dopo la rottura sancita da Beppe Grillo, l'ex presidente del consiglio Giuseppe Conte tira dritto. "Andiamo avanti. Ci sono rimasto male ma non tanto per me - dice -. Questa svolta autarchica credo si ...