Comune | giudice annulla ingiunzione Iannone | “Fu multa sbagliata”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Ildi Pace accoglie l’opposizione di Antonioalla ordinanza diemessa in suo danno daldi Salerno in data 11 gennaio 2019 e, con sentenza, quindita. La questione riguarda l’affissione di alcuni manifesti e riporta alle elezioni europee 2014. Il 24 aprile di quell’anno ilelevava un “verbale di accertamento di infrazione (…) perché affiggeva o faceva affiggere manifesti fuori dagli spazi consentiti contenenti messaggi pubblicitari inerenti le elezioni europee 2014 – violazione accertata il 24 aprile 2014 ...

