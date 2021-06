Como Lake Cocktail Week | drink nei Giardini del Lago

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Territorio, arti culinarie e della miscelazione nella splendida cornice deldi. La “Dolce vita” lariana si mette in mostra ancora una volta in occasione di, un’iniziativa che riunisce locali e alberghi. E soprattutto i migliori bartender e cuochi che operano nel territorio lariano. Trenta luoghi tra ville sontuose e hotel di lusso che per l’occasione apronoe terrazze anche al pubblico per vivere un’esperienza esclusiva e insieme facilmente accessibile. Dal Mandarin Orientaldial Grand ...

Le prime 7 proiezioni delFilm Festival - nella nuova declinazione che è ' La Riva del Cinema' - prende il via a Villa Erba con la sezione indicata comeFILM NIGHTS , seguendo le orme degli ultimi ...Venti serate di cinema d'autore dal 1° luglio al 2 agosto . Torna ilFilm Festival rinnovato nella forma con una grande rassegna cinematografica open air che coinvolge - per la prima volta - quattro luoghi - simbolo della bellezza lariana. Nasce infatti "La ...Como - Dal 30 giugno al 15 agosto 2021 a Como si svolge la prima edizione del Villa Olmo Festival: voluta dal Comune di Como e realizzata in collaborazione con il Teatro Sociale di Como-AsLiCo e con i ...In programma, per il Lake Como Film Festival, le Lake Como Film Nights, sette notti di grande cinema a Villa Erba a partire da giovedì 1 luglio ...