CIV SS600 | si corre a Imola con Roccoli leader del campionato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : CIV SS600

GPOne.com

Moto3, Imola: si torna in pista dopo le esperienze mondiali Gli orari delle gare Gara 1 della Supersport 600 si svolgerà il sabato pomeriggio alle 15:10 , mentre Gara 2 scatterà domenica alle 16:...Grandi doppiette e meteo incerto. Non è mancato lo spettacolo nella domenica del Round 2 ELFal Misano World Circuit 'Marco Simoncelli', a cominciare dalla SBK, con Michele Pirro che ha ... In, ...L'esperto pilota riminese arriva all'autodromo Enzo e Dino Ferrari da capoclassifica, ma non mancherà la lotta al vertice in una delle classi più incerte e combattute della serie tricolore ...SBK: Questo fine settimana squadre e piloti del Campionato Italiano Velocità disputeranno a Imola il terzo round della stagione 2021. Alcune novità, cinque categorie e ampia visibilità per le gare ...