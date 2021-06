Chi sono Manuela e Stefano, la coppia di Temptation Island 2021 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tra i concorrenti (coppie) di Temptation Island 2021 ci sono Manuela e Stefano. Manuela, 31 anni, barista fidanzata da 4 anni e mezzo con Stefano, 30 anni, cestista ed ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici a Rimini. Entrambi sono di Brindisi, non convivono più ma spesso lui si ferma la sera a casa di lei. “Ho scritto io a Temptation Island 2021 perché non mi fido più di Stefano. Lo scorso anno ho lasciato la mia casa e il mio lavoro per raggiungerlo a Rimini ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tra i concorrenti (coppie) dici, 31 anni, barista fidanzata da 4 anni e mezzo con, 30 anni, cestista ed ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici a Rimini. Entrambidi Brindisi, non convivono più ma spesso lui si ferma la sera a casa di lei. “Ho scritto io aperché non mi fido più di. Lo scorso anno ho lasciato la mia casa e il mio lavoro per raggiungerlo a Rimini ...

Advertising

borghi_claudio : Sono andato a ricercare chi ha trovato l'errore di traduzione nel regolamento UE sul green pass e mi risulta sia st… - enpaonlus : Come un “fratello” maggiore il cane tiene al sicuro un neonato impedendogli di salire le scale… - CarloCalenda : Sono rientrato a Roma sentendo, con Viola e ragazzi, la conferenza di Barbero sulla battaglia di Adrianopoli. A par… - iragreen00 : In un mondo in cui c’è chi dice “ehhh gli omosessuali sono un abominio!” mentre sulla ricerca in un sito porno digi… - proudoflarryy : scusate ma non sono l'unica a cui Nick Grimshaw sta sulle palle, nonostante io non sappia minimamente che rapporta… -