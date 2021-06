Champions League femminile gratuita su YouTube grazie ad una partnership con DAZN (Di mercoledì 30 giugno 2021) DAZN ha annunciato con un twit di aver acquisito i diritti globali di trasmettere la UEFA Champions League femminile e di aver stipulato una partnership con YouTube, la quale permetterà la trasmissione gratuita delle prossime quattro stagioni del campionato di calcio. LEGGI ANCHE > Sky ha abbassato il prezzo del “pacchetto calcio” L’annuncio di DAZN sulla Champions League femminile Per la prima volta la UEFA centralizza i diritti tv di tutte le partite su un’unica piattaforma, per questa ragione su ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 giugno 2021)ha annunciato con un twit di aver acquisito i diritti globali di trasmettere la UEFAe di aver stipulato unacon, la quale permetterà la trasmissionedelle prossime quattro stagioni del campionato di calcio. LEGGI ANCHE > Sky ha abbassato il prezzo del “pacchetto calcio” L’annuncio disullaPer la prima volta la UEFA centralizza i diritti tv di tutte le partite su un’unica piattaforma, per questa ragione su ...

Advertising

ilpost : Dazn trasmetterà la Champions League femminile in chiaro su YouTube fino al 2023 - sscnapoli : ?? | @ADeLaurentiis “L’obiettivo? Far quadrare i conti e tornare in Champions League” ?? - claudioruss : De Laurentiis: 'Gattuso poi è tornato capace di allenare e di essere presente, il Napoli ha perso e vinto partite n… - giornalettismo : @dazngroup e la sua partnership con @YouTube: un piccolo passo per loro, un grande passo per il #calciofemminile… - giornalettismo : @dazngroup e la sua partnership con @YouTube: un piccolo passo per loro, un grande passo per il #calciofemminile… -