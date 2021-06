Caldo record in Canada: 50° e oltre 200 morti (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’America del Nord sta vivendo un’ondata di Caldo record. Il Canada Occidentale da tre giorni registra una temperatura record di quasi 50 gradi, in una zona in cui di media in questo periodo si registrano 21 gradi. L’ondata di Caldo estremo in Canada ha causato fino ad ora oltre 200 morti. Anche negli Stati Uniti Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’America del Nord sta vivendo un’ondata di. IlOccidentale da tre giorni registra una temperaturadi quasi 50 gradi, in una zona in cui di media in questo periodo si registrano 21 gradi. L’ondata diestremo inha causato fino ad ora200. Anche negli Stati Uniti

