Bimbo di dieci anni muore in un incidente in campagna. Soffocato dal grano, malore anche per i genitori (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un Bimbo di 10 anni è morto in un gravissimo incidente in campagna. Il piccolo si trovava nei campi quando è stato Soffocato dal grano. Nonostante l’immediato intervento dei carabinieri locali e dei soccorritori, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Al momento sono in corso le indagini per capire la dinamica dell’incidente. Bimbo di 10 anni muore in campagna Teatro del dramma una frazione in provincia di Cuneo, Maniga di Sommariva del Bosco, è lì che il Bimbo di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Undi 10è morto in un gravissimoin. Il piccolo si trovava nei campi quando è statodal. Nonostante l’immediato intervento dei carabinieri locali e dei soccorritori, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Al momento sono in corso le indagini per capire la dinamica dell’di 10inTeatro del dramma una frazione in provincia di Cuneo, Maniga di Sommariva del Bosco, è lì che ildi ...

Bimbo di dieci anni muore travolto da un carico di grano - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it Bimbo di 10 anni muore a Sommariva Bosco: era sul rimorchio di un trattore Bimbo di 10 anni muore, una tragedia che si poteva evitare? Il bambino era a Sommariva Bosco, a bordo di un rimorchio di un trattore.

grano trebbiato Un bambino di 10 anni è morto travolto da un getto di grano appena trebbiato lanciato da un macchinario nel cassone di un grande rimorchio dove il piccolo stava giocando. E' successo ieri sera a Somma ...

